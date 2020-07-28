Уфимский рэпер Алмас Гатауллин, он же Thomas Mraz, продолжает делать стиль, причем не только в музыке и на YouTube, но и в мерче.
Thomas Mraz выпустил новую коллекцию одежды Evol Genius
Evol Genius – это худи, лонгсливы, свитшоты и футболки в формате oversize, а также черная кепка и белая шапка-докер, доступные только по предзаказу.
Цены демократичные: самая дорогая вещь в коллекции – красное худи с авторским артом от московского художника Николая Кошкоша на спине – обойдется в пять тысяч рублей.
Все вещи выполнены из хлопка с добавлением полиэстра или эластана. Посмотреть коллекцию можно на официальном сайте Thomas Mraz.
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