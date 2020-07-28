Thomas Mraz выпустил новую коллекцию одежды Evol Genius

Evol Genius – это худи, лонгсливы, свитшоты и футболки в формате oversize, а также черная кепка и белая шапка-докер, доступные только по предзаказу.

Цены демократичные: самая дорогая вещь в коллекции – красное худи с авторским артом от московского художника Николая Кошкоша на спине – обойдется в пять тысяч рублей.

Все вещи выполнены из хлопка с добавлением полиэстра или эластана. Посмотреть коллекцию можно на официальном сайте Thomas Mraz.