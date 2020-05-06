Morgenshtern показал топ-3 пар обуви в своей коллекции

Всего в так называемом «педальном» гардеробе Morgenshtern 15 пар брендовой обуви, общую стоимость он оценивает примерно в 800 000 рублей.

О других дорогих вещах из гардероба Алишера, в том числе об ожерелье Mozi Jewelry, которое он носит практически на всех видео и фото, мы писали ранее.