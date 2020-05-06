Уфимский рэпер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Morgenshtern, продемонстрировал состав своей гардеробной комнаты, отведенной под обувь.
Morgenshtern показал топ-3 пар обуви в своей коллекции
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tsum.ru
Комбинированные кеды Giuseppe Zanotti Talon – 72 200 рублей
Высокие белые кеды из коллекции Джузеппе Занотти сезона весна-лето 2020 года с металлизированными серебристыми вставками, фигурной резиновой подошвой и мягкой белой кожей.
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tsum.ru
Комбинированные кроссовки Balenciaga Track – 59 950 рублей
Трехцветные кроссовки из весенне-летней коллекции 2020 года выполнены из резины, эластичного сетчатого текстиля и материала, стилизованного под гладкую матовую кожу.
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louisvuitton.com
Комбинированные кроссовки Louis Vuitton Run Away Pulse – 74 500 рублей
Летние кроссовки с каучуковой подошвой произведены в Италии. Выделяются вышитым логотипом Vuitton и шнуровкой в стиле трекинговой обуви.
Всего в так называемом «педальном» гардеробе Morgenshtern 15 пар брендовой обуви, общую стоимость он оценивает примерно в 800 000 рублей.
О других дорогих вещах из гардероба Алишера, в том числе об ожерелье Mozi Jewelry, которое он носит практически на всех видео и фото, мы писали ранее.
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