Уфимский рэпер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Morgenshtern, показал свои самые дорогие вещи и рассказал о том, как они у него появились.
Morgenshtern рассказал о самых дорогих вещах в своем гардеробе
Куртка Dsquared2 – 180 500 рублей
Косуха. Я же рок-н-ролльный парень, правильно? В рок-группах играл. Это Dsquared2, красивая, нравится мне. Ее мы покупали для съемок акустической версии «Мне пох» со Славой Кокой. Мне она очень понравилась, и я решил оставить ее себе.
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tsum.ru
Сумка Louis Vuitton Vertical Soft Trunk – от 240 000 рублей
Мы нечаянно улетели в Дубай, я был там впервые, сходил в торговый центр. Очень много там всего, был приятно удивлен. Зашел в LV, увидел эту штуку и сразу влюбился. Чудо какое-то. Сразу, моментально: «Дайте мне ее, быстро!» А потом, когда пробили на кассе, оказалось, что она 350 тысяч стоит.
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louisvuitton.com
Ремень Louis Vuitton – от 60 тысяч рублей
По-моему, это страус такой синий. Не знаю, где они нашли синего страуса, но это же Louis Vuitton. Бляха забита камешками.
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julian-fashion.com
Брюки Balmain – от 121 450 рублей
Кожаные штаны от Balmain, потому что я все-таки рок-звезда, правильно? Их мы тоже покупали для съемки акустической версии «Мне пох», но в итоге я решил сниматься в обычных джинсах, а эти штаны просто себе забрал.
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instagram.com/morgen_shtern
Ожерелье Mozi Jewelry – более 3 миллионов рублей
И подвесочка. Это моя самая главная любовь и самая бессмысленная трата денег. Подвеска из белого золота и бриллиантов, 450 граммов. Бриллианты, сапфиры. Дядя Мози Джей это сделал. Это получается, десять Renault Logan на шее таскаю.
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