Morgenshtern рассказал о самых дорогих вещах в своем гардеробе

Сумка Louis Vuitton Vertical Soft Trunk – от 240 000 рублей

Мы нечаянно улетели в Дубай, я был там впервые, сходил в торговый центр. Очень много там всего, был приятно удивлен. Зашел в LV, увидел эту штуку и сразу влюбился. Чудо какое-то. Сразу, моментально: «Дайте мне ее, быстро!» А потом, когда пробили на кассе, оказалось, что она 350 тысяч стоит.