В список 500 самых влиятельных людей мира моды вошел дизайнер из Уфы

Издание The Business of Fashion опубликовало ежегодный рейтинг «500 самых влиятельных людей в мире моды». В этом году в него попало всего двое россиян, одним из которых стал уфимец, основатель бренда WOS Андрей Артемов .

Андрей – выпускник уфимского университета экономики и сервиса. Всему миру он известен как дизайнер и основатель марки WOS (Walk of Shame), показы коллекций которой проходят в Москве, Париже и Нью-Йорке, а одежду бренда носят Рианна и Кэти Перри.

The Business of Fashion — одно из главных независимых изданий о моде. В его список попадают дизайнеры, стилисты, журналисты, фотографы, главы брендов и знаменитости. В этом году издание добавило к ранее оглашенным именам новые, которые, по мнению экспертов, изменили отечественную и мировую индустрию за последнее время: например, модель-трансгендер Натан Вестлинг, ранее известный как Натали Вестлинг, новый креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли, креативный директор Vogue Italia Фердинандо Вердери, герцогиня Сассекская Меган Маркл, графический дизайнер Питер Сэвилл и глава отдела маркетинга и коммуникаций Prada Group Лоренцо Бертелли.