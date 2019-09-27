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Фотопроект юных моделей из Уфы опубликовали в издании Канады

Новостью поделилась руководитель детского модельного агентства BabyFashionLook в соцсети. Фотопроект Back to Garden вышел в журнале Poster Children Magazine. Бэкстейдж со съемок можете посмотреть на видео.

Проект вышел на шести разворотах печатного издания. По словам руководителя BabyFashionLook Ларисы Поливановой, журнал появится в Уфе в октябре. Фотографом проекта выступил Андрей Глухов, а луки ребятам подбирали в салоне «Кенгуру».

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