Известный стилист и ведущий преобразит уфимских девушек

На канале СТС выйдет новое мэйковер-шоу Александра Рогова. Уфа вошла в число городов, где пройдут съемки программы, героиням которой подберут новые образы и раскроют секреты шопинга.

Новое шоу называется «Рогов в городе!». Александр отправился в модное турне, которое охватит восемь крупнейших регионов страны – Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Казань, Уфу и Сочи. На месте всего за сутки стилист и ведущий преобразит героинь, которые отчаялись измениться. С помощью местных специалистов и шопинг-центров Александр Рогов подберёт девушкам новые образы и покажет, что и в своём городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек. Съемки в Уфе пройдут 19 и 20 августа.

А уже через месяц у Александра Рогова в Уфе запланирован мастер-класс.