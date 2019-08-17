Александр Рогов даст в Уфе мастер-класс

Стилист, телеведущий и дизайнер подробно разберет модные тренды 2019/2020. Александр Рогов расскажет, как самостоятельно создавать стильные и современные образы за разумные деньги.

Александр Рогов работал с ведущими модными журналами, создавал спец-проекты для всемирно-известных брендов, таких как Chanel (с участием Ренаты Литвиновой), Dior, MasterCard, Coca-Cola. Свои образы Рогову доверяют звезды российского шоу-бизнеса: Ингеборга Дапкунайте, Тина Канделаки, Рената Литвинова, Федор Бондарчук и многие другие. В 2013 году Рогов запустил свой собственный бренд одежды ALEXANDR ROGOV. .Также он участвует в разработках коллекций молодых российских дизайнеров. На телевидении Александр создал немало проектов о моде и стиле. Сейчас на канале СТС выходит уже второй сезон шоу «Рогов. Студия 24».

В Уфе интерактивный мастер-класс Александра Рогова пройдет 21 сентября в Городском Дворце Культуры в 17 часов.