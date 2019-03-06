Модель Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером мира

Кайли начала с продажи косметики собственного бренда через интернет и во временных павильонах. В ноябре 2018 года ей удалось заключить сделку с дистрибьютором – сетью магазинов Ulta и всего за год заработать 360 миллионов долларов. Сейчас компанию оценивают уже в 900 миллионов, а если добавить деньги, заработанные ранее, ее уверенно можно назвать миллиардером, сообщает сайт Forbes. Главной причиной успеха аналитики считают многомиллионную аудиторию девушки – у нее около 120 миллионов подписчиков в различных соцсетях.

Кстати, свой миллиард Марк Цукерберг заработал только в 23 года.