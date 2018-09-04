Planeta Organica выпустила косметику на основе масла ши
Новая линия средств уже поступила в магазины Organic Shop.
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Фото: instagram.com/organicshop_ru
Planeta Organica – косметический бренд-путешественник представил новую линию косметики, сделанной на основе масла ши африканского племени Тамале.
«Масло ши содержит в девятнадцать раз больше жирной стеариновой кислоты и в два раза больше фитостеролов, чем оливковое масло. Этот ценный ингредиент помогает африканским женщинам сохранить красоту волос и кожи, несмотря на палящее солнце и ветер», - рассказали создатели косметической линии.
Новая коллекция средств:
- Шапмунь, восстанавливающий волосы от корней до кончиков. Дополнительный ингредиент: мыльный орех – гипоаллергенная моющая основа.
- Бальзам для интенсивного питания волос, который предотвращает ломкость. Дополнительный ингредиент: масло жожоба, облегчающее расчесывание.
- Густая маска для того, чтобы волосы стали мягкими и блестящими. Дополнительный ингредиент: масло какао для гладкости и эластичности волос.
- Лосьон для тела, разглаживающий кожу. Дополнительный ингредиент: масло кофе, устраняющий признаки целлюлита.
- Натуральный скраб, чтобы сделать кожу упругой. Дополнительный ингредиент: абрикосовые косточки для полировки кожи и экстракт корицы для ее обновления.
- Крем для рук, устраняющий чувство суходсти. Дополнительный ингредиент: масло иланг-иланг, увлажняющий кутикулу.
- Крем для ног, дающий ощущение комфорта. Дополнительный ингредиент: масло какая для смягчения кожи.
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