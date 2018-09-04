Planeta Organica выпустила косметику на основе масла ши

Planeta Organica – косметический бренд-путешественник представил новую линию косметики, сделанной на основе масла ши африканского племени Тамале.

«Масло ши содержит в девятнадцать раз больше жирной стеариновой кислоты и в два раза больше фитостеролов, чем оливковое масло. Этот ценный ингредиент помогает африканским женщинам сохранить красоту волос и кожи, несмотря на палящее солнце и ветер», - рассказали создатели косметической линии.

Новая коллекция средств: