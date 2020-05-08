С 9 по 11 мая можно будет бесплатно посмотреть оперу Mephistophele с Ильдаром Абдразаковым

Оперу можно будет посмотреть в период с 20.00 девятого мая до 9.59 11 мая по московскому времени на странице театра в Instagram и на сайте. Театр предупреждает, что к экранам желательно не допускать детей младше 17 лет.

Mephistophele – это постановка 1994 года, в 2013 году San Francisco Opera возродил ее с Ильдаром Абдразаковым в роли Мефистофеля, Патрицией Рейсетт в роли Маргариты и мексиканским тенором Рамоном Варгасом в роли Фауста. С тех пор она выпускается на DVD по цене $30.

Абдразаков – Народный артист Башкортостана, лауреат театральной премии «Золотая маска» и двукратный обладатель премии «Грэмми», один из наиболее известных оперных певцов России.