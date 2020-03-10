О чем новый спектакль «Бабай всея Руси», который ставит «The Театр»?

Главный герой спектакля – молодой пиарщик, который в погоне за успехом попадает в ситуации, влияющие не только на судьбы отдельно взятых людей, но и на политическую обстановку одного из регионов России.

Спектакль основывается на повести Ростислава Мурзагулова «Бабай всея Руси, или особенности уездной демократии». Автор несколько лет работал заместителем главы администрации Башкортостана и в своей книге описал многие забавные особенности политического закулисья времен правления в республике Муртазы Рахимова.

Алсу Самигуллина, основатель «The Театр»:

Эта постановка – о том, что нам каждую секунду приходится делать выбор: быть как все или быть одному, переступить через человека, или остаться им? Для актеров эта постановка – определенный риск и новая жизнь, которую они проживают. Спектакль поставлен по сюжету книги, но это инсценировка, так что сама постановка, как и любой другой жанр искусства, отличается от произведения, но точно могу сказать, что зрителям стоит ожидать качественного юмора.

Премьера состоится 25 марта в зале Колизео «Тинькофф-Холл» (улица 50 лет Октября, 19). Начало – в 20.00, жанр – комедия/боевик/драма. Билеты можно приобрести в кассах города, цена – от 400 рублей.