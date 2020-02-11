В 2020 году «Айда Фест» будет идти три дня. Основным организаторов является театр в гриме De Bufo.
В Уфе пройдет фестиваль уличных театров
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vk.com/aida_fest
Фестиваль уличных театров познакомит с разными жанрами и направлениями уличного искусства. Участников ждут спектакли и перфомансы: от детских и взрослых до музыкальных и танцевальных.
Когда пройдет фестиваль — станет известно позже. Сейчас объявлен поиск спонсоров и партнеров.
В прошлом году «Айда Фест» шел два дня — 6 и 7 сентября. В мероприятии участвовали девять местных коллективов, а также приехали артисты из Израиля, Санкт-Петербурга, Самары, Перми, Туймазов и Альметьевска.
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