Фестиваль Ильдара Абдразакова, который пройдет во второй половине февраля, в этом году посвятят наследию Джузеппе Верди.

В Уфе исполнят оперу «Аттила». Спустя больше чем 170 лет с премьеры постановки, партия царя гуннов снова заставит стены сотрясаться, но на этот раз – от баса лауреата «Золотой маски». Заглавную партию оперы исполнит художественный руководитель фестиваля, дважды обладатель премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков.

Ведущие партии в спектакле исполнят мировые оперные звезды. Партию Одабеллы исполнит Вероника Джиоева, тенор Лучано Ганчи предстанет перед зрителями в роли Форесто, а партию Эцио исполнит российский баритон Сергей Кайдалов. За дирижерским пультом – заслуженный артист Башкортостана Артём Макаров.

Выступления пройдут в Екатеринбурге и Казани, а завершатся в Московской государственной консерватории концертом «Верди-гала». В Уфе оперу «Аттила» исполнят в Башкирском государственном театре оперы и балета 19 февраля.