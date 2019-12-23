«The Театр» сыграет благотворительный спектакль

«Молчать» — это до боли знакомые и не очень ситуации. Режиссером постановки является Артем Самигуллин.

Ребята из проекта «The Театр» снова решили выйти на сцену и рассказать историю маленькой и провинциальной семьи, чтобы помочь Марселю Имангулову: парень проходит лечение в Израиле. «Мы не можем, да просто не имеем право оставаться в стороне, когда человеку нужна помощь», — написали в соцсетях участники проекта.

Благотворительный спектакль «Молчать» состоится 25 декабря по адресу: ул. Карла Маркса, 48/1. Стоимость билета — 500 рублей. Большая часть средств пойдет на лечение Марселя Имангулова. Забронировать билет можно, написав в Instagram.