Проект из Уфы снова покажет социальную драму по пьесе Антона Бескоровайного. На этот раз спектакль будет благотворительным, и полученные средства передадут в фонд Марселя Имангулова, который борется с раком.
«The Театр» сыграет благотворительный спектакль
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vk.com/the_teatr_ufa
«Молчать» — это до боли знакомые и не очень ситуации. Режиссером постановки является Артем Самигуллин.
Ребята из проекта «The Театр» снова решили выйти на сцену и рассказать историю маленькой и провинциальной семьи, чтобы помочь Марселю Имангулову: парень проходит лечение в Израиле. «Мы не можем, да просто не имеем право оставаться в стороне, когда человеку нужна помощь», — написали в соцсетях участники проекта.
Благотворительный спектакль «Молчать» состоится 25 декабря по адресу: ул. Карла Маркса, 48/1. Стоимость билета — 500 рублей. Большая часть средств пойдет на лечение Марселя Имангулова. Забронировать билет можно, написав в Instagram.
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