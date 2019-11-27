На новую постановку проекта «Знаменитости — детям» пришли более 750 человек. В спектакле сыграли двадцать два актера, которые являются руководителями компаний города.
«Полный аншлаг!»: в Уфе состоялась премьера благотворительного мюзикла «Безымянная звезда»
Премьера мюзикла «Безымянная звезда» состоялась в концертном зале Конгресс-холла «Торатау». Прибыль от продаж билетов направлена в помощь талантливым детям из Уфы.
После показа актеры вручили двадцати восьми ребятам музыкальные инструменты, спортивную экипировку, сертификаты для оплаты поездок на различные конкурсы, фестивали и соревнования.
В городе подобное мероприятие проводится в четвертый раз. В прошлом году проект «Знаменитости — детям» ставил комедию «Иван Васильевич» по мотивам произведений Михаила Булгакова.
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