«Полный аншлаг!»: в Уфе состоялась премьера благотворительного мюзикла «Безымянная звезда»

Премьера мюзикла «Безымянная звезда» состоялась в концертном зале Конгресс-холла «Торатау». Прибыль от продаж билетов направлена в помощь талантливым детям из Уфы.

После показа актеры вручили двадцати восьми ребятам музыкальные инструменты, спортивную экипировку, сертификаты для оплаты поездок на различные конкурсы, фестивали и соревнования.

В городе подобное мероприятие проводится в четвертый раз. В прошлом году проект «Знаменитости — детям» ставил комедию «Иван Васильевич» по мотивам произведений Михаила Булгакова.