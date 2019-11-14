В Уфе пройдет бесплатная тренировка для лыжников и бегунов

Программа кросс-похода I Love Skiing включает два уровня сложности. Начинающих спортсменов ждет легкая нагрузка － 6-8 км, а опытные пройдут чуть больше － 10-12 км. Все время участников будут сопровождать тренеры. Они подскажут и проследят за безопасностью.

Мероприятие пройдет 16 ноября. Сбор участников начнется в 11:00 по адресу: улица Комарова, 1. На открытую бесплатную тренировку можно записаться здесь.