В Уфе изменились правила всероссийского полумарафона «ЗаБег»

Участие в полумарафоне платное. Как зарегистрироваться и что вы получите за эти деньги – мы писали ранее.

Стартовый пакет можно забрать 31 июля с 12.00 до 20.00 или первого августа с 10.00 до 18.00 в Конгресс-холле (Заки Валиди, 2). На выдачу приходить с паспортом и билетом на «ЗаБег».

Старты состоятся второго августа, но не в одной точке города, как планировалось ранее, а каждый участник бежит в любом удобном для себя месте.

Чтобы получить награду, надо будет скачать на гаджет приложение, фиксирующее дистанцию, приехать второго августа с 9.00 до 14.00 в Конгресс-холл и показать скриншот пробежки.