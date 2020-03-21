В Башкортостане хотят провести киберспортивный чемпионат

В ходе совещания по мерам профилактики распространения коронавируса в Башкортостане предложили организовать соревнования по киберспортивным дисциплинам.

Киберспорт был официально признан в России в 2016 году, в первом Кубке страны приняли участие более 11 тысяч человек. Сейчас существуют студенческая и школьная киберспортивные лиги, организацией турниров занимается Федерация компьютерного спорта России. Есть и несколько известных игроков, представляющих Уфу.

Для поиска других вариантов развлечений в текущий период планируют создать специальный штаб, который возглавит депутат Госсобрания республики Римма Утяшева.