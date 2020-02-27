31 мая пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег», который соберет более 150 тысяч участников со всей страны. Настолько массового забега не было никогда в истории спорта.
Уфа участвует в установлении мирового рекорда
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croatia.hr
IV Всероссийский полумарафон стартует ровно в 9.00 по московскому времени во всех 85 регионах России. Организаторы ожидают, что будет побит мировой рекорд по количеству участников в массовом забеге.
Участие в полумарафоне платное, цена и дистанция зависят от категории: «Юниоры» (790 рублей) бегут один километр в сопровождении взрослых, которым также придется купить билеты, «Новички» (1090 рублей) – пять километров, «Любители» (1400 рублей) – 10 километров, а полумарафонскую дистанцию 21 километр бегут только «Профи» (1840 рублей). С 26 марта цены поднимутся.
Каждому участнику выдадут набор: медаль финишера, номер с чипом хронометража, футболку, сертификат и подарки от партнеров мероприятия. Подать заявку можно на официальном сайте, перед стартом надо будет предъявить медицинскую справку.
После проведения забега по данным с чипов определят «Беговую столицу» страны, в прошлом году в этой номинации победил Владивосток.
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