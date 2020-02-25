В Уфе пройдет ежегодный фестиваль «Здоровая семья — здоровая Россия!»

В городе перед лайфстайл центром «Башкирия» состоится ежегодный фестиваль «Здоровая семья — здоровая Россия!». Об этом сообщила пресс-служба Администрации Уфы.

По словам организаторов, участников ждут турниры по волейболу и быстрым шахматам, различные игры для детей и взрослых, розыгрыши призов и многое другое. Кроме того, в этом году появились семейные старты, в которых могут участвовать семьи из четырех человек (мама, папа и двое детей в возрасте от 7 до 14 лет). Им предстоит пройти ряд испытаний: перетягивание каната, эстафета, стрельба из лука, поднятие гирь и другие.

Мероприятие пройдет 29 февраля в 11.00. Для того, чтобы стать участником, надо подать заявку. Как это сделать — можно узнать здесь.