Венер Галиев проведет бой с одним из лучших легковесов России

Бой состоится 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве по правилам смешанных единоборств. Оба бойца выйдут в клетку впервые в этом году.

Статистика Венера Галиева: 31 победа и 11 поражений, с 2017 года он оформил три нокаута и один поединок проиграл, получив рассечение на первых секундах. В профессиональных смешанных единоборствах «Башкир» выступает уже 15-й год, значительную часть своих поединков он провел в Уфе, а сегодня работает главным тренером клуба «Ратиборец» в Екатеринбурге.

28-летний спортсмен из Москвы Эдуард Вартанян одержал 20 побед при четырех поражениях. За семь боев с 2016-го года он уступил только чеченскому бойцу Абдул-Азизу Абдулвахабову в очень равной схватке решением судей.