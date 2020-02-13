Шестой романтичный забег Loverun в этом году состоится 16 февраля в парке Лесоводов Башкортостана. Поучаствовать можно будет в одиночку или парой.
В Уфе пройдет забег влюбленных
-
Getty Images
Дистанции этого года разбиты на 4 категории, от 2,5 до 21,1 километров. Полумарафонцы и бегуны на десять километров получат на финише медали в виде сердца, остальным участникам организаторы вручат фирменные браслеты.
Вдоль трассы будут оборудованы точки питания с водой и горячим чаем, мобильный пункт полевой кухни накормит горячей гречкой с мясом. Зрители смогут погреться в теплом шатре и принять участие в развлекательной программе с конкурсами и подарками.
Забег Loverun стартует в 10:00, участие платное и требует предъявления медицинской справки о допуске на выбранную дистанцию. Зарегистрироваться можно на официальном сайте.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.