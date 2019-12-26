В Уфе пройдет баскетбольный уикенд

Матч звезд АСБ – это ряд спортивных, зрелищных и образовательных мероприятий. За три дня в Уфе проведут мастер-классы и экскурсии, форум менеджеров и шоу с участием лучших студентов-баскетболистов страны. Двенадцатый по счету Матч звезд пройдет в формате «Запад» против «Востока», с конкурсами баскетбольного мастерства (трехочковые броски и слэм-данк контест), предматчевым шоу, выступлением музыкального хедлайнера и развлечениями для детей.

Ассоциация студенческого баскетбола – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. Всего она объединяет 800 команд из 70 регионов России, ежегодно проводятся более 5 000 матчей. Победители представляют страну на чемпионатах Европы и Европейских студенческих играх.

Баскетбольный уикенд пройдет 30 января по 1 февраля, а приобрести билеты уже можно на сайте asballstar.ru.