«Уфа-Арена» примет Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола и матч Суперлиги-1 между «Уфимцем» и «ЦСКА-2». На спортивной арене пройдут также мастер-классы и экскурсии, форум менеджеров и шоу с участием лучших студентов-баскетболистов страны.
В Уфе пройдет баскетбольный уикенд
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Фото: АСБ
Матч звезд АСБ – это ряд спортивных, зрелищных и образовательных мероприятий. За три дня в Уфе проведут мастер-классы и экскурсии, форум менеджеров и шоу с участием лучших студентов-баскетболистов страны. Двенадцатый по счету Матч звезд пройдет в формате «Запад» против «Востока», с конкурсами баскетбольного мастерства (трехочковые броски и слэм-данк контест), предматчевым шоу, выступлением музыкального хедлайнера и развлечениями для детей.
Ассоциация студенческого баскетбола – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. Всего она объединяет 800 команд из 70 регионов России, ежегодно проводятся более 5 000 матчей. Победители представляют страну на чемпионатах Европы и Европейских студенческих играх.
Баскетбольный уикенд пройдет 30 января по 1 февраля, а приобрести билеты уже можно на сайте asballstar.ru.
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