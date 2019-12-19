«Один из лучших в России»: в Уфе открылся центр шорт-трека

Заслуженный мастер спорта России Семен Елистратов «буквально считал минуты до открытия» нового центра, рассказал на своей личной странице во «ВКонтакте» Глава Республики Радий Хабиров. Именно здесь шорт-трекист будет готовиться к Олимпийским играм.

Радий Хабиров также добавил, что этот комплекс — «потенциально один из лучших в России». «Мы сможем не только тренировать, но и проводить соревнования регионального, российского и мирового масштаба», — написал Глава региона.

Сейчас в республике идет активная работа по развитию физической культуры. Кроме того, в этом году Башкортостан признан лучшим регионом России по развитию спорта: это было отмечено жюри Национальной спортивной премии.