К столетию Башкортостана в Орджоникидзевском районе построили центр шорт-трека. Новый комплекс соответствует всем современным требованиям — в нем есть спортивная арена с ледовым полем, размер которого составляет 60 на 30 метров, зал хореографии, тренажерный зал, массажный кабинет и многое другое.
«Один из лучших в России»: в Уфе открылся центр шорт-трека
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vk.com/radiyhabirov
Заслуженный мастер спорта России Семен Елистратов «буквально считал минуты до открытия» нового центра, рассказал на своей личной странице во «ВКонтакте» Глава Республики Радий Хабиров. Именно здесь шорт-трекист будет готовиться к Олимпийским играм.
Радий Хабиров также добавил, что этот комплекс — «потенциально один из лучших в России». «Мы сможем не только тренировать, но и проводить соревнования регионального, российского и мирового масштаба», — написал Глава региона.
Сейчас в республике идет активная работа по развитию физической культуры. Кроме того, в этом году Башкортостан признан лучшим регионом России по развитию спорта: это было отмечено жюри Национальной спортивной премии.
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