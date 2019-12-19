В городе этот марафон пройдет в шестой раз. К «Забегу обещаний» также готовятся Москва, Екатеринбург, Казань и другие города России.
«Бежим к своей мечте и цели»: в Уфе состоится «Забег обещаний»
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theglobeandmail.com
В этом году участникам надо будет пробежать или пройти 2020 метров в любом темпе. По словам организаторов, эта дистанция под силу каждому. «Если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1-го января, то его не остановить на пути к целям весь год», — считают организаторы.
При регистрации участники получают номер, на котором надо написать, что они обещают себе в новом году. Участником марафона можно стать, пройдя регистрацию по ссылке.
«Забег обещаний» состоится 1-го января в 12.00. Участники встречаются у катка на Гостином Дворе.
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