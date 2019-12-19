«Бежим к своей мечте и цели»: в Уфе состоится «Забег обещаний»

В этом году участникам надо будет пробежать или пройти 2020 метров в любом темпе. По словам организаторов, эта дистанция под силу каждому. «Если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1-го января, то его не остановить на пути к целям весь год», — считают организаторы.

При регистрации участники получают номер, на котором надо написать, что они обещают себе в новом году. Участником марафона можно стать, пройдя регистрацию по ссылке.

«Забег обещаний» состоится 1-го января в 12.00. Участники встречаются у катка на Гостином Дворе.