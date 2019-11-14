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Группа Pizza выпустила новый клип

Режиссером видео выступил Леонид Колосовский, известный по работам с Еленой Темниковой, Полиной Гагариной, Артемом Пивоваровым, группировкой «Ленинград», дуэтом «Время и Стекло» и другими.

  • instagram.com/leokolos

Pizza презентовала клип на последний сингл «Вот тебе на». Сама песня вышла в начале октября. Скорее всего, трек войдет в четвертый альбом группы, релиз которого состоится в следующем году.

Это уже третья коллаборация группы с клипмейкером из Украины. До этого Леонид Колосовский снял видео на песни «Романс» и «Назад».

За сутки новый клип на YouTube набрал более 400 тысяч просмотров.

 

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