В Уфе состоится первый сольный концерт рок-группы Gauga

Группа предстанет перед слушателями в обновленном составе. На сцене прозвучат не только полюбившиеся песни, но и треки из последнего альбом Shilma.

Гостями программы станут «Бурелар», которые вместе с Gauga исполнят совместную песню Bal. Об этом сообщил в соцсетях участник группы Ильшат Абдуллин. Также он признался, что у фронтмена Оскара Юнусова «удивительно красивые и мелодичные песни», и его поражают вокальные данные музыканта. Он поет про жизнь и любовь, верность и свободу.

Кстати, в переводе с татарского языка слово «гауга» означает шум, скандал, спор. Именно так можно описать группу － они громкие, дерзкие и яркие. Gauga исполняет современные песни на татарском языке в различных жанрах － от олдскульного рока и новой волны семидесятых до брит-попа девяностых и инди-рока нулевых.

Первый сольный концерт группы в Уфе пройдет в Music Hall 27 на следующей неделе, 20 ноября.