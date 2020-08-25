29 и 30 августа в Уфе можно будет освоить ораторское и танцевальное мастерство по нескольким направлениям. Занятия будут проводиться как для взрослых, так и для детей.
В Уфе пройдут бесплатные танцевальные мастер-классы
Мероприятия пройдут в «Арт-Квадрате» (Чернышевского, 88), вход бесплатный, но количество мест ограничено.
29 августа
6-9 лет
15.00 – experimental break dance;
15.30 – hip-hop;
16.00 – classic;
16.30 – ораторское мастерство.
10-15 лет
17.00 – ораторское мастерство;
17.45 – experimental break dance;
18.30 – hip-hop;
19.15 – contemporary.
30 августа
16+
16.30 – ораторское мастерство;
17.30 – experimental break dance;
18.30 – hip-hop;
19.30 – strip frame up;
20.30 – contemporary.
Записаться можно по телефону: +7 (937) 341-51-59.
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