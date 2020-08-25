18+

В Уфе пройдут бесплатные танцевальные мастер-классы

29 и 30 августа в Уфе можно будет освоить ораторское и танцевальное мастерство по нескольким направлениям. Занятия будут проводиться как для взрослых, так и для детей.

Мероприятия пройдут в «Арт-Квадрате» (Чернышевского, 88), вход бесплатный, но количество мест ограничено.

29 августа

6-9 лет

15.00 – experimental break dance;

15.30 – hip-hop;

16.00 – classic;

16.30 – ораторское мастерство.

10-15 лет

17.00 – ораторское мастерство;

17.45 – experimental break dance;

18.30 – hip-hop;

19.15 – contemporary.

30 августа

16+

16.30 – ораторское мастерство;

17.30 – experimental break dance;

18.30 – hip-hop;

19.30 – strip frame up;

20.30 – contemporary.

Записаться можно по телефону: +7 (937) 341-51-59.

Павел Авдеев,
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