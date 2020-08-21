Morgenshtern и Тимати снимают клип – возможно, рекламу для «Башспирта»

В начале августа «Башспирт» объявил тендер на 8,1 миллиона рублей: ему требовался рэп-исполнитель федерального уровня, который согласится интегрировать в клип неявную рекламу продукции завода.

Позже в пресс-службе «Башспирта» заявили, что хотелось бы, чтобы обновленный республиканский бренд рекламировался в клипе на какой-нибудь громкий фит – возможно, Тимати и Morgenshtern.

Также ранее Алишер Валеев и его битмейкер Slava Marlow натравили фанатов на Тимати, пытаясь спродюсировать для него трек, но о фите речи не шло. В ответ на это Тимати выдвинул свои требования: он снимет Morgenshtern и Slava Marlow в клипе так, как ему захочется, и они не смогут вносить правки, а еще он сам решит, столько рекламы будет в клипе.