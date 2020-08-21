Сообщения о том, что Morgenshtern и Тимати снимают клип на автодроме «Формулы-1» в Сочи постят в соцсетях местные жители. Кроме того, их обоих заметили в казино.
Morgenshtern и Тимати снимают клип – возможно, рекламу для «Башспирта»
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instagram.com/morgen_shtern/instagram.com/timatiofficial
В начале августа «Башспирт» объявил тендер на 8,1 миллиона рублей: ему требовался рэп-исполнитель федерального уровня, который согласится интегрировать в клип неявную рекламу продукции завода.
Позже в пресс-службе «Башспирта» заявили, что хотелось бы, чтобы обновленный республиканский бренд рекламировался в клипе на какой-нибудь громкий фит – возможно, Тимати и Morgenshtern.
Также ранее Алишер Валеев и его битмейкер Slava Marlow натравили фанатов на Тимати, пытаясь спродюсировать для него трек, но о фите речи не шло. В ответ на это Тимати выдвинул свои требования: он снимет Morgenshtern и Slava Marlow в клипе так, как ему захочется, и они не смогут вносить правки, а еще он сам решит, столько рекламы будет в клипе.
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