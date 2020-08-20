Morgenshtern на втором месте по популярности в Spotify

В первые 30 дней работы Spotify лидером по прослушиваниям был корейский бой-бэнд BTS.

Однако чаще всего слушали фит Morgenshtern и Элджея Cadillac, который уже стал главным хитом этого лета. Morgenshtern занимает вторую строчку по общему количеству прослушиваний.

Также в топ-5 наиболее популярных исполнителей – kizaru, Скриптонит и Макс Корж. Самый популярный жанр в российском сегменте Spotify – русский рэп. Пятерка наиболее активных городов – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар.