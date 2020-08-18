Morgenshtern объявил, что ему плевать на своих фанатов

«Дорогие мои подписчики, я искренне желаю вам понять одну простую вещь: мне, как и любому человеку в этом мире, на вас абсолютно плевать.

А если вам нравится верить в то, что ваш любимый артист, блогер, да кто угодно, вас любит и делает что-то ради вас – живите в иллюзии, опять же. Мне плевать», – заявил Morgenshtern в Instagram.

После того, как разозлившиеся подписчики завалили Алишера шквалом ответов, тот выложил новое обращение.

«Я попробую объяснить еще раз: это не ты подписался на меня и я стал богатым. Это я сделал так, чтобы ты подписался, и поэтому я стал богатым.

Все, что у меня есть, это благодаря мне. У тебя ничего нет, потому что ты думаешь, что твое счастье, твои удачи и неудачи зависят от людей, от обстоятельств, от кого угодно. Все виноваты, но не ты.

А теперь все, кто думают, что я богат благодаря им – отпишитесь от меня, и посмотрим, насколько беднее я стану», – добавил артист.