Юрий Шевчук, Thomas Mraz и другие артисты написали открытое письмо в поддержку белорусского народа

Список авторов письма открыт, подписаться под ним может любой деятель искусства, написав на почту musiciansforbelarus@gmail.com.

Под письмом уже подписались уфимские музыканты «ДДТ», Afalina Dreams и Thomas Mraz, а также Noize MC, «Аквариум», «Мельница», Александр Васильев, «Монеточка», «Гречка», Даниил Холодков (Shortparis), Найк Борзов, Андрей Макаревич, режиссеры Сергей Лобан, Елена Хорева, Нана Гринштейн, артисты Леонид Бичевин, Герман Сегал, президент фестиваля Усадьба Jazz Мария Семушкина и многие другие продюсеры, издатели, поэты, певцы, актеры, режиссеры, композиторы, журналисты, сценаристы и так далее.

Текст письма:

«Мы хотим заявить о солидарности с жителями Беларуси в их стремлении добиться справедливости. Мы знаем, что прошедшие девятого августа в Беларуси президентские выборы были проведены с множеством нарушений, зафиксированных внешними наблюдателями, а голоса граждан Республики были украдены. Украденные голоса и невозможность быть услышанными – то, что мы, люди выходящие на сцену, понимаем и должны понимать, может быть, острее других.

Мы искренне верим в право каждого беларуса на свободные выборы. Мы обращаемся ко всем: к сотрудникам правоохранительных органов Беларуси, к журналистам, к мировому сообществу. Сейчас Беларусь нуждается в вашей и нашей общей консолидации и поддержке. Нужно немедленное снятие той информационной блокады, в которую погрузили жителей страны, необходимо честное освещение ситуации и конечно, бесконечное милосердие и сострадание именно к мирным народным просьбам о справедливости и не-лжи.

Не могут не ранить многочисленные свидетельства и сообщения о применяемом насилии к протестантам. Уже есть погибшие. Сотни избитых и тысячи арестованных. Статистика насилия, примененного к гражданам Беларуси, потрясает. Мы осуждаем и резко выступаем против милицейского насилия в отношении собственного народа и скорбим по жертвам этих чудовищных действий.

Каждого коллегу, кто хочет присоединиться к нам, мы приглашаем сделать это. Ваши подписи – это надежда на видимость для жертв и невозможность сокрытия преступлений против них».