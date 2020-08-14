Thomas Mraz фристайлит и дает советы молодым артистам (видео)

«Я думаю, в первую очередь надо определиться с тем, чего ты хочешь – делать продукт и получать за него деньги, славу, красивую жизнь, или радовать людей, видеть на их лицах улыбки.

Если хочешь быть бизнесменом, а не музыкантом, то нужно придерживаться строгого бизнес-плана, пиариться и все такое. Тогда, скорее всего, все получится.

Мне кажется, в данной индустрии стать звездой может даже тот, кому этого не дано и кто этого на самом деле не хочет. Просто если у тебя есть много денег, можешь войти в этот бизнес, и все. Как и в любой другой», – сказал Алмас.