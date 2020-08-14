Уфимский рэпер Алмас Гатауллин, известный под псевдонимом Thomas Mraz, залетел поболтать и пофристайлить на шоу «3 кота».
Thomas Mraz фристайлит и дает советы молодым артистам (видео)
«Я думаю, в первую очередь надо определиться с тем, чего ты хочешь – делать продукт и получать за него деньги, славу, красивую жизнь, или радовать людей, видеть на их лицах улыбки.
Если хочешь быть бизнесменом, а не музыкантом, то нужно придерживаться строгого бизнес-плана, пиариться и все такое. Тогда, скорее всего, все получится.
Мне кажется, в данной индустрии стать звездой может даже тот, кому этого не дано и кто этого на самом деле не хочет. Просто если у тебя есть много денег, можешь войти в этот бизнес, и все. Как и в любой другой», – сказал Алмас.
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