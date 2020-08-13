Face поддержал протесты в Белоруссии

«Братья, держитесь!» – гласит месседж рэпера, адресованный белорусам, на данный момент протестующим на улицах против результатов выборов, на которых победил Александр Лукашенко.

Ранее Дремин в Instagram поддержал и протесты вокруг Куштау. На сегодняшний день Face, предположительно, находится в Уфе, однако ни цель визита, ни его продолжительность неизвестны.

В последнее время от Face практически не поступает информации в соцсетях: он никак не афиширует свою личную жизнь и только иногда постит намеки на запись нового трека или альбома.