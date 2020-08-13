Уфимский рэпер Иван Дремин, известный под псевдонимом Face, продолжает выказывать поддержку любым протестным движениям.
Face поддержал протесты в Белоруссии
«Братья, держитесь!» – гласит месседж рэпера, адресованный белорусам, на данный момент протестующим на улицах против результатов выборов, на которых победил Александр Лукашенко.
Ранее Дремин в Instagram поддержал и протесты вокруг Куштау. На сегодняшний день Face, предположительно, находится в Уфе, однако ни цель визита, ни его продолжительность неизвестны.
В последнее время от Face практически не поступает информации в соцсетях: он никак не афиширует свою личную жизнь и только иногда постит намеки на запись нового трека или альбома.
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