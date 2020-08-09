Виталий из Лауд: «Уфа дала мне уличное воспитание, сформировала фундамент музыкального вкуса»

«В таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, всегда есть куда сходить, есть чем заняться и на кого посмотреть. Тупо не успеваешь везде – слишком много всего. А в глубинках банально делать нечего.

Что-то яркое происходит редко, никто ничего не хочет, поэтому приходится много фантазировать, пытаться изобрести себя заново. Так в 2013 году просто по какой-то случайности появился Лауд. В дальнейшем уже труд, труд и еще раз труд. Думаю, у многих наших друзей-музыкантов так тоже было.

Родной город дал мне уличное воспитание, сформировал фундамент музыкального вкуса. Музыка сама попадала мне в руки: «Дерево жизни», Bad Balance, Ритм-У» и так далее. Я находил разные рэп-сборники, одним из любимых был «Трэпанация Ч-рэпа». Прошло время и Артур Крим показал нам, что такое MF Doom, Kurtis Mantronik, Daru & Rena и прочий редкий звук. Потихоньку привился вкус к правильной музыке, так что я рад, что обстоятельства свели меня именно с этими людьми», – сказал Виталий.

«Лауд» – это уроженцы Уфы Рамиль Абдеев, Виталий Александров и Сергей Куликов, выпустившие три альбома электронной музыки при участии рэперов Boulevard Depo и Thomas Mraz. За последние два года они перебрались из Уфы в Санкт-Петербург, проехали с туром по России и даже были номинированы в рейтинг Forbes.