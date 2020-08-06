Morgenshtern признался, что жалеет о татуировках на лице

«Захотел я, значит, разноцветную татуху на грудак – пришел к мастеру и все, вот, получил (смеется). Вот так вот, никаких смыслов, посылов – ничего. Зачем, к чему это?

Еще на шее у меня есть "правда" и "добро" – два слова, с которыми надо шагать по этой жизни (смеется). Я очень честный человек и очень добрый.

Все мы – парни, которые делают татуировки на лице, – все мы жалеем об этом. Хотел все свести, но это оказалось очень дорого и больно. И долго, очень долго», – сказал Morgenshtern.