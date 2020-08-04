Битмейкер Morgenshtern рассказал о том, как создавался Cadillac

«Мы с Алишером стояли на кухне на первом этаже "трэп-дома" и я поймал какой-то мотив у себя в голове, говорю: "Пойдем в студийку, набросаем кое-что".

Начали набрасывать, развивать эту тему, я взял бас за основу главной мелодии, и мы поняли – вот оно! Сырой материал, ужасно звучит, но уже очень круто.

Так у Morgenshtern появилась первая версия бита Cadillac, и я четыре дня ждал, что он запишет под него. Мне было очень интересно, как он будет развивать этот бит. Элджей записывался у себя дома, Алишер – у себя. Так я познакомился с Лешей.

Мне отлично работается с Morgenshtern. Это единственный артист, который сможет раскрыть потенциал инструментала на сто процентов и продолжить идею», – сказал Slava Marlow.