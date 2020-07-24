Известный уфимский рэпер Jeembo выпустил обещанный после ухода из Booking Machine сольный альбом. В нем, как обычно, есть фиты с товарищами по YungRussia.
Jeembo выпустил альбом Black Box – на фитах Boulevard Depo и Tveth
-
instagram.com/jeembx
В Black Box можно услышать фиты Jeembo с уфимскими рэперами Boulevard Depo и Tveth, а также с молодым артистом из Флориды PlayThatBoiZay, Obladaet, etnaise и DMT XIII.
Альбом доступен в Apple Music, Boom, VK Music, Spotify, Yandex Music и YouTube Music. Послушать можно здесь.
Jeembo родился в Нижневартовске, после чего с родителями переехал в Уфу, где в школьные годы увлекся хип-хопом и пополнил ряды движения YungRussia, считался одним из наиболее техничных рэперов команды.
С 2016 по 2019 годы Jeembo выпустил четыре мини-альбома, в 2017 году отметился фитом со звездой мировой хип-хоп-сцены 6ix9ine No Smoke Ruff.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.