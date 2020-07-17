Morgenshtern и Элджей выпустили Cadillac Remix Pack

Артисты опубликовали Cadillac Remix Pack – сборник из трех ремиксов трека: клубный ремикс за авторством Skazka Music, ретро-ремикс от Cvpellv и расслабленный ремикс производства Gosha.

Cadillac Remix Pack доступен на VKMusic, Apple Music, Yandex Music, iTunes и Boom и уже занял первое место в чарте BandLink, а в VK набрал более 170 тысяч прослушиваний. Послушать можно по этой ссылке.

Вышедший девятого июля клип Cadillac за неделю набрал больше 17 миллионов просмотров. Самое успешное на сегодняшний день видео на канале Morgenshtern – клип «Новый Мерин» (69 миллионов просмотров).