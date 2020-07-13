Уфимский танцевальный коллектив вышел в финал шоу «DanceРеволюция» на «Первом канале»

Судьи «DanceРеволюции» – заслуженная артистка России, хореограф Алла Сигалова, артист балета Сергей Полунин и певица, телеведущая Вера Брежнева.

В полуфинале сильнейшими были уфимский коллектив FRG Crew под руководством Алены Гуменной, которую многие запомнили по шоу «Танцы на ТНТ», и команда из Санкт-Петербурга 158 Crew.

Они встретятся в финале шоу, трансляцию можно будет посмотреть на «Первом канале» 19 июля в 22.00 по московскому времени.