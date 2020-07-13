«DanceРеволюция» – новый совместный проект «Первого канала» и медиагруппы «Красный квадрат». В шоу соревнуются призеры и победители крупных танцевальных конкурсов.
Уфимский танцевальный коллектив вышел в финал шоу «DanceРеволюция» на «Первом канале»
Судьи «DanceРеволюции» – заслуженная артистка России, хореограф Алла Сигалова, артист балета Сергей Полунин и певица, телеведущая Вера Брежнева.
В полуфинале сильнейшими были уфимский коллектив FRG Crew под руководством Алены Гуменной, которую многие запомнили по шоу «Танцы на ТНТ», и команда из Санкт-Петербурга 158 Crew.
Они встретятся в финале шоу, трансляцию можно будет посмотреть на «Первом канале» 19 июля в 22.00 по московскому времени.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.