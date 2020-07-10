Клип Morgenshtern и Элджея Cadillac за сутки набрал более 6 миллионов просмотров

Клип Cadillac быстро занял первую строчку в «Трендах» Youtube, за первые 24 часа его посмотрело 6 166 713 человек, при этом почти миллион зрителей оценил его положительно.

Стоит отметить, что столько же просмотров в первые сутки было у прошлого клипа Алишера Валеева: в начале июня рэпер заранее анонсировал выход Cadillac, но вместо этого выпустил снятый на скорую руку видеоряд и трек, в котором высмеивает хейтеров. Сейчас у этого видео 2,2 миллиона «дизлайков» – абсолютный рекорд русского YouTube.

Самое успешное на сегодняшний день видео на канале Morgenshtern – клип «Новый Мерин» (68 миллионов просмотров), и у Cadillac есть все шансы обойти его: трек до сих пор возглавляет большинство чартов России и СНГ.