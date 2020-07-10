Taly & Smith – это двое из трех участников уфимского хаус-проекта «Лауд» Виталий Александров и Сергей Куликов. В 2018 году они выпустили дебютную пластинку Bomber, вдохновленную рейв-культурой конца 90-х.
Taly & Smith проведут вечеринку в «Арт-Квадрате»
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vk.com/vitaly91
Вечеринка пройдет сегодня, 10 июля, в кафе «Мечты» в «Арт-Квадрате». Начало – в 22.00, вход свободный.
Кафе «Мечты» открылось третьего июля, это будет первая вечеринка в заведении. Помимо Taly & Smith, за пультом поработают также диджеи Gabba и Lena Fedorova.
Напомним, что сегодня в «Арт-Квадрате» состоится уличный танцевальный баттл. Мероприятия начнутся в 18.00 и продлятся до ночи.
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