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Taly & Smith проведут вечеринку в «Арт-Квадрате»

Taly & Smith – это двое из трех участников уфимского хаус-проекта «Лауд» Виталий Александров и Сергей Куликов. В 2018 году они выпустили дебютную пластинку Bomber, вдохновленную рейв-культурой конца 90-х.

  • vk.com/vitaly91

Вечеринка пройдет сегодня, 10 июля, в кафе «Мечты» в «Арт-Квадрате». Начало – в 22.00, вход свободный.

Кафе «Мечты» открылось третьего июля, это будет первая вечеринка в заведении. Помимо Taly & Smith, за пультом поработают также диджеи Gabba и Lena Fedorova.

Напомним, что сегодня в «Арт-Квадрате» состоится уличный танцевальный баттл. Мероприятия начнутся в 18.00 и продлятся до ночи.

Павел Авдеев,
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