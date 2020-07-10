Taly & Smith проведут вечеринку в «Арт-Квадрате»

Вечеринка пройдет сегодня, 10 июля, в кафе «Мечты» в «Арт-Квадрате». Начало – в 22.00, вход свободный.

Кафе «Мечты» открылось третьего июля, это будет первая вечеринка в заведении. Помимо Taly & Smith, за пультом поработают также диджеи Gabba и Lena Fedorova.

Напомним, что сегодня в «Арт-Квадрате» состоится уличный танцевальный баттл. Мероприятия начнутся в 18.00 и продлятся до ночи.