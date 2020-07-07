Тимати ответил Morgenshtern

«Итак, Morgenshtern, я видел твое видеообращение. Хочу сказать тебе, старик, не знаю, насколько мне идут твои татуировки, но мои шмотки тебе однозначно подходят, ты в них выглядишь гораздо солиднее.

Но сейчас я хочу поговорить о твоем юном друге, о таком дерзком и наглом молодом человеке, который рассказывает мне, каким образом он будет записывать этот трек вместе со мной.

Дорогой друг, я с удовольствием принимаю все твои условия и не буду вносить никаких корректировок и поправок в произведение, раз уж ты так нагло обратился к старику.

Но в свою очередь у меня тоже есть условие: я вас двоих сниму в клипе на эту песню так, как я захочу, и вы не сможете внести ни одной поправки в сценарий этого клипа, плюс я помещу туда столько рекламы, сколько захочу. Девочки, вы готовы? Я еду к вам в трэп-дом, встречайте!» – заявил Тимати в ответном видео.