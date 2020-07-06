Morgenshtern и Slava Marlow натравили армию фанатов на Тимати

Slava Marlow пришла в голову идея спродюсировать Тимати трек вместе с Алишером. Но для этого Тимуру Юнусову придется лично прибыть в так называемый «трэп-дом», где у Morgenshtern оборудована студия.

«Мы даем гарантию, что твой трек послушает очень много человек, но каким способом мы этого добьемся – тайна. И трек с моим продакшеном должен выйти без каких-либо правок в инструментале», – такие условия поставил Тимати Slava Marlow.

Morgenshtern призвал фанатов заспамить Тимати все соцсети хештегом #едьвтрэпдом, и теперь под последними постами Юнусова сотни соответствующих комментариев.