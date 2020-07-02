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Дуэт Musume выпустил песню и клип «Солнце – горячо»

Легкий поп-бит, нежный вокал и позитивный текст от уфимского дуэта Musume отлично подойдут для тех, кто хочет отвлечься от напряженного начала лета 2020 года.

Песню можно скачать или послушать отдельно на всех площадках от Apple Music до Google Play.

Участники дуэта Musume – отец и дочь, они получили известность после яркого выступления на шоу «Песни» на ТНТ, где исполнили песню собственного сочинения The Woken Flame.

В 2019 году группа выпустила свой первый альбом «My Love» и сейчас работает над русскоязычным альбомом, который должен выйти до конца 2020 года. Также в этом году Musume отметились фитом с известным рэпером Thomas Mraz.

Павел Авдеев,
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