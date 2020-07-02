Легкий поп-бит, нежный вокал и позитивный текст от уфимского дуэта Musume отлично подойдут для тех, кто хочет отвлечься от напряженного начала лета 2020 года.
Дуэт Musume выпустил песню и клип «Солнце – горячо»
Песню можно скачать или послушать отдельно на всех площадках от Apple Music до Google Play.
Участники дуэта Musume – отец и дочь, они получили известность после яркого выступления на шоу «Песни» на ТНТ, где исполнили песню собственного сочинения The Woken Flame.
В 2019 году группа выпустила свой первый альбом «My Love» и сейчас работает над русскоязычным альбомом, который должен выйти до конца 2020 года. Также в этом году Musume отметились фитом с известным рэпером Thomas Mraz.
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