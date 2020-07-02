Boulevard Depo даст концерт в Уфе

В Уфу Boulevard Depo приедет 30 сентября, концерт состоится в зале «Колизео» (​улица 50-летия Октября, 19). Билеты можно приобрести уже сейчас на сайте тура: 1890 рублей за место на трибуне и 945 рублей – танцпол.

Также в концертном туре заявлены такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Нур-Султан, Екатеринбург, Казань и многие другие.

Артем Кулик – ветеран новой школы российского хип-хопа. Первый его альбом вышел в 2014 году, тогда же начались гастроли с другими молодыми исполнителями, которые сегодня хорошо известны на хип-хоп-сцене – такими, как Pharaoh, Mnogoznaal, Thomas Mraz, GONE.Fludd и Jeembo.

В 2020 году Boulevard Depo выпустил альбом Old Blood, который уже пятую неделю возглавляет чарт Apple Music.