Группа «ДДТ» выпустила клип на песню «Мертвый человек»

Автор сценария, режиссер и мультипликатор клипа «Мертвый человек» – Кол Белов, продюсер – Козин Алексей.

В этом году «ДДТ» должна была дать концерт в Уфе 19 июня на стадионе «Нефтяник» в рамках тура, приуроченного к 40-летию группы, но все мероприятия были перенесены на неопределенный срок из-за ситуации по коронавирусу.

Поэтому сейчас группа занимается переложением старого материала: недавно на YouTube был выпущен концерт «Пропавший без вести» (2005) в новой обработке и в формате Full HD.