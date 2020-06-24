Большой концерт пройдет сегодня, 24 июня, в рамках празднования 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года Памяти и Славы. Его можно будет посмотреть по телевизору.
Ильдар Абдразаков выступит сегодня на главном концерте России
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instagram.com/ildarabdrazakov
Мероприятие пройдет у подножия известного монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде, который впервые откроется после реставрации.
Двукратный обладатель премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков прибыл в Волгоград еще вчера и приступил к репетициям. Трансляцию концерта можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1» в 21.00 по московскому времени.
Помимо Абдразакова, на концерте выступят также: Дима Билан, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Игорь Бутман, Михаил Пореченков, Юрий Башмет, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Сергей Гармаш, Александр Петров, Ирина Пегова, Полина Агуреева, группа «Любэ» и Сергей Мазаев.
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