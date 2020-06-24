Ильдар Абдразаков выступит сегодня на главном концерте России

Мероприятие пройдет у подножия известного монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде, который впервые откроется после реставрации.

Двукратный обладатель премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков прибыл в Волгоград еще вчера и приступил к репетициям. Трансляцию концерта можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1» в 21.00 по московскому времени.

Помимо Абдразакова, на концерте выступят также: Дима Билан, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Игорь Бутман, Михаил Пореченков, Юрий Башмет, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Сергей Гармаш, Александр Петров, Ирина Пегова, Полина Агуреева, группа «Любэ» и Сергей Мазаев.