Morgenshtern рассказал о том, сколько зарабатывает на Instagram

По словам Morgenshtern, сейчас у него, в отличие от большинства артистов, с деньгами проблем нет, потому что во время пандемии слушать его музыку стали больше. Также значительную часть его доходов составляет реклама, однако он не берет много рекламных контрактов в Instagram, где у него на сегодняшний день 4,7 миллиона подписчиков.

Вот озвученные им в интервью суммы гонораров за рекламу в Instagram.

Stories: «В районе 500 тысяч рублей».

Пост фото: «От 800 тысяч рублей – поговорим».

Пост видео: «Где-то от 1 100 000 рублей – поговорим».

Свой самый большой контракт на рекламу в Instagram Алишер навскидку оценил в полтора миллиона рублей. Ранее артист рассказал о том, сколько заработал на альбоме «Легендарная пыль», который он записал за неделю в прямом эфире.