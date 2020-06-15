«Лауд» спели песню Земфиры в «Караоке-рулетке»

Увидев слово «Я», парни, конечно же, вспомнили песню «Искала» своей землячки Земфиры, и при этом отметили, что «Земфиру невозможно не любить и не уважать».

Также они процитировали собственный фит с Антохой МС и Cream Soda – «Небеса», Ивана Дорна, «Кровосток» и несколько других известных исполнителей.

«Лауд» – это уроженцы Уфы Рамиль Абдеев, Виталий Александров и Сергей Куликов, выпустившие три альбома электронной музыки при участии рэперов Boulevard Depo и Thomas Mraz. За последние два года они перебрались из Уфы в Санкт-Петербург, проехали с туром по России и даже были номинированы в рейтинг Forbes.